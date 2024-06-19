ФАС изучит сделку по объединению Wildberries и группы Russ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует сделку маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ по объединению активов, но предварительно оценивает ее как потенциально положительную для рынка, заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский журналистам в кулуарах "Антимонопольного форума 2024".

Он отметил, что пока ходатайство о согласовании сделки в ФАС не поступало.

"Если бы Wildberries с Ozon объединялись, то, конечно, нас бы это точно обеспокоило. И даже можно предсказать ответ на такую ситуацию. А в части Russ и Wildberries мы ситуацию изучим. Компании успешны, развиваются в разных сегментах, возможно, будет достигнут положительный эффект для предпринимателей, для потребителей", - сказал глава ФАС.

Накануне Wildberries в телеграм-канале сообщила, что маркетплейс и группа Russ "объединяются с целью" создания новейшей цифровой торговой платформы. Юридические и финансовые параметры и формат объединения стороны не раскрывали.

Предполагается, что объединенная инфраструктура компаний будет включать цифровую медиаплатформу, сеть рекламных конструкций, логистические хабы, склады и логоцентры. География проекта охватит территорию РФ, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).

ООО "Вайлдберриз", основное юрлицо маркетплейса Wildberries, в 2023 году нарастило выручку до 538,7 млрд рублей, что на 69,8% превышает показатель 2022 года. Чистая прибыль компании составила 18,9 млрд рублей.

Группа Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 143 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, городах Московской области, размещает рекламу в метрополитенах Москвы и Петербурга, в поездах и на вокзалах РЖД и в 18 аэропортах. Суммарный охват рекламных конструкций превышает 85 млн человек в месяц.

ООО "Русс Аутдор" в 2023 году нарастило выручку на 98,3% - до 27,9 млрд рублей, чистая прибыль составила 4,86 млрд рублей.