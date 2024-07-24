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Что произошло за день: среда, 24 июля

Задержание подозреваемого в подрыве машины в Москве, комментарий Кремля по ситуации вокруг Wildberries, изъятие активов бизнесмена Шефлера

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля на Синявинской улице в Москве. Фигурант - Евгений Серебряков - заочно арестован судом Москвы. Взрыв произошел в среду утром. МВД сообщило о двоих пострадавших. По данным источника, владелец авто - офицер Генштаба ВС РФ.

- Песков в связи с ситуацией вокруг Wildberries заявил, что администрация не вмешивается в бизнес-процессы и семейные отношения совладельцев компаний. Пресс-секретарь президента подтвердил, что в Кремль поступало письмо с просьбой поддержать сделку по объединению Wildberries и Russ.

- Суд признал бизнесмена Юрия Шефлера и несколько его компаний экстремистским объединением, активы изъяты в доход государства. В иске Генпрокуратуры отмечалось, что Шефлер поощряет обстрелы российских регионов и выступает в поддержку Киева.

- РФПИ и АО "Кама" договорились о привлечении в проект электромобиля "Атом" китайской XY Group ("Сюань Юань") с перспективой локализации в Китае и создания там совместного центра исследований и разработок.

- Мария Шарапова заняла третье место в рейтинге лучших теннисисток века по версии ESPN. Первое и второе места достались сестрам Серене и Винус Уильямс.

- Марио Фернандес покинул "Зенит". В клубе заявили, что "стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества".

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