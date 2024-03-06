Су-30 поднимался в воздух из-за британских военных самолетов над Черным морем

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что поднимали в воздух истребитель Су-30 из-за приближения к границе РФ над Черным морем трех британских военных самолетов.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", - сообщило Минобороны РФ в среду.

"При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации", - заявило министерство.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - сообщило Минобороны РФ.

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