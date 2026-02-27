Экс-ректор БФУ имени Канта получил реальный срок по делу о присвоении 35 млн рублей

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Калининграде Ленинградский райсуд признал бывшего ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и проректора по экономике Елену Мялкину виновными в присвоении около 35 млн рублей вуза, сообщает пресс-служба суда.

"Приговором Ленинградского районного суда Федорову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей; Мялкиной - в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В суде бывший ректор вины не признал, Мялкина свою вину признала частично.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: совершение преступлений впервые, возмещение ущерба, положительные характеристики, нахождение на иждивении пожилых родителей и др.

Федоров и Мялкина были задержаны в начале июля 2024 года по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК).

По версии следствия, с декабря 2019 по июнь 2024 фигуранты организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Мялкина по указанию Федорова оформляла служебные записки, а впоследствии ректор издавал приказы, на основании которых выплачивались деньги. Получившие эти выплаты работники через проректора передавали деньги главе вуза. Всего таким образом было похищено почти 35 млн рублей.