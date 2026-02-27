Поиск

Экс-ректор БФУ имени Канта получил реальный срок по делу о присвоении 35 млн рублей

Экс-ректор БФУ имени Канта получил реальный срок по делу о присвоении 35 млн рублей
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Калининграде Ленинградский райсуд признал бывшего ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и проректора по экономике Елену Мялкину виновными в присвоении около 35 млн рублей вуза, сообщает пресс-служба суда.

"Приговором Ленинградского районного суда Федорову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей; Мялкиной - в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В суде бывший ректор вины не признал, Мялкина свою вину признала частично.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: совершение преступлений впервые, возмещение ущерба, положительные характеристики, нахождение на иждивении пожилых родителей и др.

Федоров и Мялкина были задержаны в начале июля 2024 года по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК).

По версии следствия, с декабря 2019 по июнь 2024 фигуранты организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Мялкина по указанию Федорова оформляла служебные записки, а впоследствии ректор издавал приказы, на основании которых выплачивались деньги. Получившие эти выплаты работники через проректора передавали деньги главе вуза. Всего таким образом было похищено почти 35 млн рублей.

БФУ Калининград Ленинградский райсуд Александр Федоров Елена Мялкина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-ректор БФУ имени Канта получил реальный срок по делу о присвоении 35 млн рублей

 Экс-ректор БФУ имени Канта получил реальный срок по делу о присвоении 35 млн рублей

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

 МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

Снят введенный в регионах Поволжья режим "Ракетная опасность"

Ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Перми и Ижевска

Правительство Чувашии сообщило об атаке региона двумя ракетами

В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

В Думу внесли законопроект о страховании средств на электронных кошельках

"Интер РАО" не исключает возобновления экспорта электроэнергии в Китай в будущем

Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

 Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

Ракетная опасность объявлена в более чем половине регионов Поволжья
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8527 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });