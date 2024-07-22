Понижении температуры ожидается почти на всей территории европейской части РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Понижение температуры воздуха прогнозируется почти на всей территории европейской части России, сильнее всего - на Урале и в Поволжье, где она будет на 4-5 градусов ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температур по сравнению с прошлой неделей произойдет по всей европейской территории России. Исключение - северо-запад европейской территории - Карелия, Мурманская область и Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге температура будет выше, чем в Москве, до плюс 25 - 29 градусов", - сказал Вильфанд.

Сильное похолодание произойдет на Урале. "На Таймыре, и на Урале, особенно на северном Урале уже началось понижение температуры. На Ямале сильное понижение температуры. И оно распространится затем и на Свердловскую, и на Тюменскую, и Челябинскую область. Температуры там в течение недели будут еле-еле достигать 20-градусной отметки, в Свердловской области будет около плюс 17-18. Холодная погода", - добавил он.

Существенное понижение температуры прогнозируется в Приволжском федеральном округе. Так, в Самарской и Саратовской областях будет 20-25 градусов.

"Уже в четверг и на Урале, и в Поволжье температуры будут ниже нормы на 4-5 ниже нормы", - сообщил Вильфанд.

Кроме того, по его словам, снижение температуры воздуха произойдет на юге России. В республиках Северного Кавказа со среды температурный фон будет около нормы, температура в диапазоне 29-32 градуса, что почти на 10 градусов ниже нынешних значений. Температура около и на один-два градуса выше нормы будут в Крыму, Краснодарском крае.