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В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

После комфортных и "симпатичных" выходных пройдут дожди

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов
Фото: Виталий Смольников/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе после выходных погода сильно изменится: в субботу и воскресенье днем будет до 28 градусов тепла, а с понедельника произойдет понижение до плюс 20, в течение недели будут дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Произойдет значительное изменение погоды. До конца этой недели погода комфортная, симпатичная, тут и солнца много и даже повышение температуры в последние два дня недели до плюс 26 - плюс 28 градусов. В понедельник произойдет резкое изменение циркуляции (...) Температура понижается заметно по сравнению с субботой и воскресеньем температура на 6-7 градусов ниже - температура будет около 20 - плюс 18 - плюс 22 градуса", - сказал он.

Такой температурный фон сохранится до середины следующей недели. В первые дни августа температура будет примерно такой же - плюс 19 - плюс 24 градуса, что ниже нормы на 1-2 градуса.

Также, по словам Вильфанда, с понедельник значительно понизится давление - если сейчас оно около нормы, 747-748 мм ртутного столба, то в понедельник оно понизится на 4-5 мм, затем еще на 3-4 мм.

"Наиболее заметные осадки пройдут в понедельник, в последующем тоже будут осадки, но не такие сильные. Но самое главное будет облачная погода. Воздушные массы, которые будут поступать в Москву, будут не теплые, они сформировались над Северным Ледовитым океаном", - сказал он.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Северный Ледовитый океан
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