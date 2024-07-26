Американский фонд "Свободная Россия" признан в РФ экстремистской организацией

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ признало американский Фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation (Free Russia) экстремистской организацией.

Соответствующая запись появилась в пятницу на сайте Минюста в Перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии экстремистской деятельности".

Фонд "Свободная Россия" был основан в 2014 году группой российских эмигрантов в Вашингтоне.