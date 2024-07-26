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Набиуллина отметила сохранение повышенного инфляционного давления

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU -Первые недели июля указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, даже если вычесть индексацию тарифов ЖКХ, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Темпы роста цен в последние месяцы оставались высокими, устойчивая инфляция во втором квартале ускорилась. Первые недели июля указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, даже если вычесть индексацию тарифов ЖКХ. Инфляционные ожидания населения растут три месяца подряд, ценовые ожидания компаний остаются повышенными, ожидания профессиональных аналитиков на следующий год начали отклоняться от цели", - сказала она.

Эльвира Набиуллина ЖКХ Банк России ЦБ РФ
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