Путин подписал указ о доплатах военнослужащим, участвующим по контракту в СВО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Участвующие в СВО по контракту военнослужащие, которые ранее получали пенсию за выслугу лет, смогут получать дополнительную ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

"Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 28 февраля 2022 года и принимающим участие в специальной военной операции, являвшимися получателями пенсии за выслугу лет в соответствии с законом РФ от 12 февраля 1993 года №4468-I и выплата которой приостановлена в соответствии с частью второй статьи 6 названного закона РФ, дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет", - говорится в указе.

При этом сумма выплаты должна быть проиндексирована "с учетом увеличения размера пенсии после приостановления ее выплаты".

Согласно документу, компенсация будет предоставляться военнослужащим, выведенным из состава воинских частей для восстановления боевой способности или для обучения по военно-учетным специальностям, но не более, чем в течение трех месяцев. Также выплату могут получить военные, которые непрерывно находятся на лечении в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признаны временно не годными к военной службе, но не более, чем в течение одного месяца.

Компенсацию имеют право получить также военнослужащие, которые находятся в основном отпуске не более чем в течение 30 суток или направлены в служебные командировки (не более чем в течение 10 суток).

Президент РФ поручил кабинету министров в двухмесячный срок определить порядок осуществления компенсации и обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением указа.

Указ вступает в силу с 1 июля 2024 года.