Движение на нескольких челябинских дорогах закрыли из-за поднятия уровня воды

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Движение прекращается на дорогах Челябинской области, подвергшихся воздействию воды из-за обильных осадков, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В связи с переливом поверхностных вод и разрушением земляного полотна закрыто движение по следующим дорогам. Увельский район: автодорога Красносельское-Сухарыш (участок км 10), в том числе обход села Красносельское", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в Агаповском районе на участке 1 км закрыта дорога от железнодорожной станции Смеловская к трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. А в Еткульском районе участки на дорогах Погорелка - Долговка, Коелга - автодорога Челябинск - Троицк, Березняки - Депутатский.

Кроме того, вода переливается через трассы в Агаповском, Кизильском, Каслинском, Еткульском, Нагайбакском, Пластовском, Увельском, Саткинском, Сосновском, Миасском муниципалитетах.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области добавили, что в Златоусте, там, где улицу Серова пересекает река Балашиха, вода вышла на проезжую часть.

"Приняты меры к устранению последствий, произведена расчистка путей прохода воды. В связи с обильным количеством осадков сохраняется выход воды на проезжую часть. На данный момент, проезд по указанному участку открыт. Сотрудники Госавтоинспекции ведут контроль дороги в районе ИК- 25", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что накануне из-за частичного размыва дамбы Киалимского водохранилища было закрыто движение на трассе Миасс-Карабаш-Кыштым. Утром в субботу оно возобновилось.