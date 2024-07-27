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Челябинский поселок Киолим освободился от воды после прорыва дамбы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Поселок Киолим в Челябинской области полностью освободился от воды после прорыва дамбы Киалимского водохранилища, река Большой Киалим вернулась в русло, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В поселке Киолим Челябинской области вода вернулась в русло реки, населенный пункт полностью освобожден от воды. (...) Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью беспилотной авиации уже провели мониторинг территории и приступили к ликвидации последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище, отметили в ведомстве.

Региональная Госавтоинспекция сообщает об открытии движения на затопленной накануне автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым.

"На данный момент движение идет в оба направления", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков в Киалимском водохранилище поднялся уровень воды. В результате смыло 100 из 500 метров дамбы. Спасатели эвакуировали всех жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево - 163 человека, в том числе 21 ребенок.

Челябинская область Киолим Киалимское водохранилище
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