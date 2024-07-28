Путин назвал полеты "стратегов" ответом на активность разведывательной авиации США

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия внимательно следит за наращиванием со стороны США напряженности вокруг полетов российской стратегической авиации, эти шаги РФ стали ответом на возросшую активность разведывательной авиации США в чувствительных для страны регионах мира, заявил в воскресенье президент России Владимир Путин.

"Наше внимание сегодня привлекает и нарастающее нагнетание напряженности со стороны Вашингтона в связи с полетами российской стратегической авиации", - сказал он, выступая на главном параде Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Путин напомнил, что с момента распада СССР российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от границ России. "Россия полагала, что тогда в этом уже нет никакой необходимости - мир изменился, "холодная война" в прошлом. Однако Соединенные Штаты не ответили на этот односторонний жест доброй воли и продолжали патрулирование у наших границ", - отметил президент.

Поэтому, продолжил он, с 2007 года Россия такие полеты возобновила. "Это стало ответной мерой на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира. Эта мера направлена в том числе и на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Путин.

В воскресенье отмечается День ВМФ, как сообщали в Минобороны, около 200 кораблей и судов примут участие в парадах по случаю праздника.