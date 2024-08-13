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Бывшие владельцы группы ЧЭМК подали кассацию на изъятие их активов

Также они оспаривают взыскание с них 105 млрд рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Бывшие владельцы промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) подали кассационные жалобы на решение о взыскании с них 105 млрд рублей неосновательного обогащения, а также изъятии активов винодельческого холдинга "Ариант" и литейного завода.

Согласно картотеке арбитражных дел, 12 августа жалобы подали один из основателей группы Юрий Антипов и его сын Михаил Антипов. 9 августа на это же решение поступили кассации от ООО "Группа компаний Ариант", Александра Аристова, Елены, Александра и Владимира Кретовых (последний участвует в деле в качестве иного лица).

Таким образом, кассационные жалобы подали шесть из девяти ответчиков по делу. Пока их заявления не приняты к производству.

5 апреля 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании недействительным соглашения о прощении долга от 19 октября 2022 года, солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" (ООО "Кубань-Вино", ООО Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма Ариант", ООО "ЦПИ-Ариант") и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению. Ответчики и иные лица не согласились с решением, подав апелляции. Однако 31 мая Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд их отклонил.

Заседания по делу проходят в закрытом режиме.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК Юрию Антипову, Людмиле Антиповой, Михаилу Антипову и "Компании Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы), а сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей (долг и проценты по займу, выданному Антипову и впоследствии прощенному). Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант", а также аффилированные с группой лица - Л.Аристова, Александр Аристов, Александр Кретов и Елена Кретова, входившие в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов.

По информации в ЕГРЮЛ, 10 апреля спорные активы группы перешли в собственность государства, 22 мая - под управление "РСХБ-Финанс".

В феврале 2024 года по иску Генпрокуратуры у Юрия и Людмилы Антиповых и "Компании Эталон" были истребованы в пользу государства акции трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта. Апелляционные жалобы ответчиков по делу были отклонены 7 мая, рассмотрение кассационных жалоб назначено на 25 сентября.

РСХБ ЧЭМК Эталон Ариант
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