Вильфанд пообещал москвичам почти осеннюю погоду на этой неделе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Температура около плюс 20 градусов и небольшие дожди прогнозируются в Москве на этой неделе, погода будет почти осенней, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Москве в течение недели примерно на 2 градуса будет температура ниже многолетних значений. Погода такая сероватая, тускловатая. Дневные температуры, в основном, плюс 20 - плюс 22 градуса. По сравнению с прошлым периодом июля, когда была жаркая погода, она не осенняя, но близкая по характеру", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что по сравнению с прошлой неделей температура на этой неделе понизится примерно на 5-6 градусов.

Говоря об осадках, Вильфанд уточнил, что наиболее значительными они будут в понедельник, за прошедшую ночь и утро в разных районах выпало от 5 до 17 мм.

"В течение всех дней недели периодически будут небольшие дожди. Они не сильные, но нудноватые. Облачное небо, пойдет дождик, выпадет 2-3 мм и прекратится, на следующий день опять. То, что называется обложными осадками", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

"Серая, немного нудноватая погода, но не холодная", - добавил он.