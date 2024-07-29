Поиск

Вильфанд пообещал москвичам почти осеннюю погоду на этой неделе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Температура около плюс 20 градусов и небольшие дожди прогнозируются в Москве на этой неделе, погода будет почти осенней, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Москве в течение недели примерно на 2 градуса будет температура ниже многолетних значений. Погода такая сероватая, тускловатая. Дневные температуры, в основном, плюс 20 - плюс 22 градуса. По сравнению с прошлым периодом июля, когда была жаркая погода, она не осенняя, но близкая по характеру", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что по сравнению с прошлой неделей температура на этой неделе понизится примерно на 5-6 градусов.

Говоря об осадках, Вильфанд уточнил, что наиболее значительными они будут в понедельник, за прошедшую ночь и утро в разных районах выпало от 5 до 17 мм.

"В течение всех дней недели периодически будут небольшие дожди. Они не сильные, но нудноватые. Облачное небо, пойдет дождик, выпадет 2-3 мм и прекратится, на следующий день опять. То, что называется обложными осадками", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

"Серая, немного нудноватая погода, но не холодная", - добавил он.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

В Москве в понедельник с утра ожидается сильный дождь

Человек погиб в результате удара молнии в парке "Патриот"

Ливень и гроза ожидаются в Москве в воскресенье

МЧС предупредило жителей Москвы о возможной грозе

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Суд в Москве арестовал гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

Суд в Москве арестовал гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе

Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });