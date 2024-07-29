В тяжелом состоянии после столкновения находятся пассажирка поезда и водитель "КАМАЗа"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - После столкновения в Волгоградской области пассажирского поезда "Казань - Адлер" и "КАМАЗа" в больницу были доставлены 30 пострадавших, состояние двоих врачи оценивают как тяжелое - это водитель грузовика и одна из пассажирок поезда, сообщила пресс-служба областной администрации по ссылкой на данные оперштаба.

На месте задействованы 32 бригады скорой помощи из больниц Котельниковского, Октябрьского районов и Волгограда.

Дополнительные авиамедицинские бригады направлены на место схода вагонов поезда в Волгоградской области для помощи пострадавшим, сообщил "Интерфаксу" помощник федерального министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"На месте происшествия работают 35 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф, медики оказывают медицинскую помощь пострадавшим. На место направлены дополнительные авиамедицинские бригады", - сказал он.

По данным РЖД, всего в результате столкновения и схода с рельсов вагонов пострадали около 140 человек. Всего в поезде было 803 пассажира.

"Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы. Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника", - сообщает компания.

Пассажиры этого поезда были застрахованы по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП) в компании "СОГАЗ", сообщил страховщик.

Для получения страховой выплаты "пострадавшим пассажирам необходимо направить в "СОГАЗ" заявление на выплату, приложив к нему копию документов, удостоверяющих личность, и документы, выданные медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший (в них должен быть указан характер полученных потерпевшим травм и увечий, диагноз и период нетрудоспособности). Документ об обстоятельствах произошедшего события "СОГАЗ" самостоятельно запросит у перевозчика", уточняется в сообщении "СОГАЗа".

Размер выплат для пострадавших по договору ОСГОП рассчитывается по таблице, утвержденной постановлением правительства. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы, выплаты за несколько травм суммируются.

"Обратиться за страховыми выплатами можно и после завершения лечения", - обращает внимание "СОГАЗ".

Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и отельерам не штрафовать туристов при аннуляции или изменения сроков бронирований туров и проживания из-за аварии в Волгоградской области.

29 июля в 12:35 по Москве на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области поезд №491 Казань - Адлер столкнулся с грузовиком, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Движение поездов на этом участке остановили.