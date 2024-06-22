Ингушетия вспоминает жертв нападения банды Басаева в 2004 году

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Ингушетии в субботу проходят памятные акции в честь погибших от рук членов банды Шамиля Басаева 20 лет назад, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня исполняется 20 лет со дня трагических событий, связанных с нападением на Ингушетию боевых отрядов террориста Шамиля Басаева. Оно было совершено в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. Цинизм нападавших заключался еще и в том, что они для убийства мирных людей выбрали день вторжения в нашу страну фашистской Германии", - пишет Калиматов в своем телеграм-канале.

По словам руководителя региона, это была акция устрашения, но главной задачей боевиков являлся захват складов оружия и желание привлечь финансирование международных террористических организаций для продолжения конфликта на Кавказе. Боевики атаковали здания МВД и СИЗО, а также штаб Назрановского погранотряда. Было совершено нападение на Карабулак, станицу Орджоникидзевскую. Всего подверглись атакам около двух десятков административных сооружений и военных объектов.

Сотрудникам правоохранительных органов в течение пяти часов пришлось выдерживать массированные атаки более 200 боевиков. Благодаря мужеству и героизму силовиков планам боевиков по захвату оружейных складов не было суждено сбыться.

Согласно общим данным, в результате нападения террористов на Ингушетию погибло свыше 100 человек, 67 из которых были сотрудниками правоохранительных органов. Среди них - исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии Абубакар Костоев, его заместитель Зяудин Котиев, начальник отдела специальных технических мероприятий МВД РИ Дауд Тутаев, прокурор Назрани Мухарбек Бузуртанов, прокурор Назрановского района Билан Озиев, начальник Управления почтовой связи республики Мухарбек Мальсагов, а также бывший руководитель территориальной миграционной службы Магомед Гиреев. Кроме того, погибли трое сотрудников подразделения ЦСН ФСБ "Вымпел".

Ранее сообщалось, что Следственный Комитет России установил по делу о вооруженном нападении на Ингушетию в июне 2004 года 131 боевика, осуждены 68 террористов.