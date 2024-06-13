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СКР сообщил об аресте двух участников банды Басаева в ЯНАО

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Два участника банды Басаева, причастные к нападению и убийству 15 военнослужащих в Чечне в 1999 году, арестованы в ЯНАО, сообщили в четверг в СКР.

"При содействии ФСБ России и ОМОН "Север" управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, в 1999 году задержанные добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в вооруженном нападении на военнослужащих Минобороны России. Рано утром 4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района Чечни боевики, действуя под общим руководством Хаттаба, дождались появления военнослужащих и начали обстрел. В результате было убито 15 военнослужащих, 28 ранены.

"С участием обвиняемых проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в вооруженном нападении на военнослужащих, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом", - добавили в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЯНАО СКР Шамиль Басаев
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