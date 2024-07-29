Число госпитализированных после ЧП с поездом под Волгоградом выросло до 55

Фото: Анастасия Масалова/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Более 50 человек доставлены в центральную районную больницу города Котельниково Волгоградской области после схода вагонов пассажирского поезда под Волгоградом, сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в своем телеграм-канале.

По данным Росжелдора, в результате ДТП нарушен габарит соседнего пути.

Организован подвоз 200 литров питьевой воды для пострадавших.

Караул пожарного поезда и стрелковая команда Ведомственной охраны Росжелдора прибыли на место схода вагонов.

В свою очередь, пресс-служба администрации Волгоградской области сообщила со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова об увеличении числа пострадавших в тяжелом состоянии до трех.

"30 человек проходят углубленное медобследование. Из них трое находятся в тяжелом состоянии", - сказал Бочаров.

Ранее в приемной центральной районной больницы Котельниково "Интерфаксу" заявляли о госпитализации 30 пострадавших в результате ЧП.

В понедельник в 12:35 по московскому времени в районе перегона Гремячая - Котельниково в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда № 491 Казань - Адлер с грузовиком, в результате с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Движение поездов на участке приостановлено.

После ЧП со сходом вагонов задержаны пять поездов, сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах. По их данным, произошел сход девяти вагонов поезда Казань - Адлер, в которых находились 422 человека, из них 42 ребенка. РЖД отправляют пассажирские поезда измененными маршрутами после схода вагонов в Волгоградской области. Расписание пригородных поездов изменено на 29 и 30 июля.

К месту аварии направлен аварийно-восстановительный поезд.

В результате происшествия порядка 140 пассажиров получили ссадины и ушибы. Водитель грузовика и пассажирка поезда находятся в тяжелом состоянии. Около 340 человек эвакуированы в ПВР.

Глава Котельниковского района Сергей Панкратов сообщал, что для эвакуированных пассажиров организован подвоз воды и доставка пассажиров в пункты временного размещения.

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в поезде находились около 800 человек, всего состав насчитывал 20 вагонов.

К месту назначения пассажиров доставит резервный состав.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).