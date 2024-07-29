Поиск

Число госпитализированных после ЧП с поездом под Волгоградом выросло до 55

Число госпитализированных после ЧП с поездом под Волгоградом выросло до 55
Фото: Анастасия Масалова/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Более 50 человек доставлены в центральную районную больницу города Котельниково Волгоградской области после схода вагонов пассажирского поезда под Волгоградом, сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в своем телеграм-канале.

По данным Росжелдора, в результате ДТП нарушен габарит соседнего пути.

Организован подвоз 200 литров питьевой воды для пострадавших.

Караул пожарного поезда и стрелковая команда Ведомственной охраны Росжелдора прибыли на место схода вагонов.

В свою очередь, пресс-служба администрации Волгоградской области сообщила со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова об увеличении числа пострадавших в тяжелом состоянии до трех.

"30 человек проходят углубленное медобследование. Из них трое находятся в тяжелом состоянии", - сказал Бочаров.

Ранее в приемной центральной районной больницы Котельниково "Интерфаксу" заявляли о госпитализации 30 пострадавших в результате ЧП.

В понедельник в 12:35 по московскому времени в районе перегона Гремячая - Котельниково в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда № 491 Казань - Адлер с грузовиком, в результате с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Движение поездов на участке приостановлено.

После ЧП со сходом вагонов задержаны пять поездов, сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах. По их данным, произошел сход девяти вагонов поезда Казань - Адлер, в которых находились 422 человека, из них 42 ребенка. РЖД отправляют пассажирские поезда измененными маршрутами после схода вагонов в Волгоградской области. Расписание пригородных поездов изменено на 29 и 30 июля.

К месту аварии направлен аварийно-восстановительный поезд.

В результате происшествия порядка 140 пассажиров получили ссадины и ушибы. Водитель грузовика и пассажирка поезда находятся в тяжелом состоянии. Около 340 человек эвакуированы в ПВР.

Глава Котельниковского района Сергей Панкратов сообщал, что для эвакуированных пассажиров организован подвоз воды и доставка пассажиров в пункты временного размещения.

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в поезде находились около 800 человек, всего состав насчитывал 20 вагонов.

К месту назначения пассажиров доставит резервный состав.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Cход поезда с рельсов под Волгоградом

6
Волгоградская область Росжелдор Андрей Бочаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

YouTube-каналы с аудиторией больше 10 тысяч человек будут обязаны сообщать о себе в РКН

В тяжелом состоянии после столкновения находятся пассажирка поезда и водитель "КАМАЗа"

Парковку самокатов в четырех центральных районах Петербурга запретят с августа

Парковку самокатов в четырех центральных районах Петербурга запретят с августа

Около 140 человек пострадали при сходе вагонов поезда в Волгоградской области

Незарегистрированным в РКН телеграм-каналам запретят размещать рекламу

Госпитализированы 30 пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом

Госпитализированы 30 пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом

Человек погиб из-за размыва дамбы Беломорканала в Карелии

Человек погиб из-за размыва дамбы Беломорканала в Карелии

До ста человек могли пострадать при сходе вагонов с рельсов под Волгоградом

Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов под Волгоградом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });