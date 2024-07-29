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Все пострадавшие при ЧП с поездом под Волгоградом пассажиры обнаружены и извлечены

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Все пострадавшие пассажиры в ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом обнаружены и извлечены, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

Отмечается, что в ближайшее время ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой, которая позволит стабилизировать опрокинувшиеся вагоны на железнодорожном полотне и прилегающей территории.

"К месту прибыла аэромобильная группировка МЧС России в составе 100 спасателей и 2 единиц техники. После установки вагонов специалисты МЧС России, совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции, откуда люди на резервном поезде проследуют дальше к местам отдыха", - говорится в сообщении.

В понедельник в 12:35 по московскому времени в районе перегона Гремячая - Котельниково в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда № 491 Казань - Адлер с грузовиком, в результате с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Движение поездов на участке приостановлено.

Как сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта, 55 пострадавших были госпитализированы после ЧП со сходом вагонов в Волгоградской области.

МЧС РФ Волгоградская область
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