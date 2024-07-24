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Защита экс-главы Депкультуры Москвы Кибовского обжаловала его арест

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Обжалован арест бывшего министра правительства Москвы, экс-руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского по уголовному делу о взятках и особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление от 17 июля 2024 года, по которому в отношении Кибовского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 сентября 2024 года", - сообщил в Замоскворецком суде Москвы.

Как сообщалось, при рассмотрении вопроса об аресте Кибовского его защита просила отклонить соответствующее ходатайство следствия и избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.

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Кибовскому предъявлено обвинение в получении восьми взяток и покушении на особо крупное мошенничество. Как считает следствие, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. При этом, по версии следствия, он действовал в составе организованной группы с соучастниками. По предварительным данным, общая сумма полученных Кибовским взяток составляет более 100 млн руб. Уголовное дело, как сообщалось, в частности, связано с контрактами на поставку мебели и предметов интерьера ГБУК ОКЦ ("Объединение культурных центров").

По делу арестован ряд других фигурантов, в том числе бизнесмен Александр Нероденков, которого Кибовский называет другом, - им вменяется мошенничество.

Кибовский не признает вину и утверждает, что после ареста других обвиняемых знал о возможных претензиях следствия к нему.

Кибовский занимал пост главы департамента культуры с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого он возглавлял городской департамент культурного наследия. Также он руководил Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура), работал в правительстве РФ.

Александр Кибовский
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