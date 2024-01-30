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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

За год в армию поступили около 2000 получивших гражданство РФ в Московском регионе

За год в армию поступили около 2000 получивших гражданство РФ в Московском регионе
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Две тысячи иностранцев, получивших российское гражданство в Московском регионе, поступили на военную службу в 2023 году, сообщил сайт Следственного комитета России.

Эта информация прозвучала на совещании о расследовании преступлений в миграционной сфере, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин. На совещании он поручил врио зампредседателя Следственного СК - руководителя Главного военного следственного управления Константину Корпусову помочь "территориальным следственным управлениям в организации совместной с военкоматами работы по постановке натурализованных граждан на воинский учет".

По данным СК, в 2023 году "только в Москве и Московской области по результатам такой слаженной деятельности уже поставлены на учет порядка 2300 натурализованных граждан России, свыше 700 убыли для прохождения военной службы по призыву, более 1300 человек заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ".

Бастрыкин также отметил, что благодаря усилиям правоохранительного блока в 2023 году удалось добиться незначительного снижения (с 40 154 в 2022 году до 38 936 в 2023 году) общего уровня преступности мигрантов. Однако, по данным следствия, "доля совершенных ими особо тяжких криминальных посягательств возросла с 19 до 26% (с 7 643 до 10 092)".

Александр Бастрыкин Московский регион Московская область Константин Корпусов СКР
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