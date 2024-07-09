Дума поддержит проект о выдворении мигрантов за нарушения еще 20 статей КоАП

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетности для депутатов законодательных инициатив в сфере миграции.

"Государственная дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, согласно которой предлагается расширить применение выдворения в отношении мигрантов-нарушителей дополнительно по 20 статьям КоАП; речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями.

В их числе: неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств; представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета; мелкое хулиганство; пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций; стрельба из оружия в отведённых для этого местах с нарушением установленных правил или в неотведённых для этого местах.

Выдворение также предусмотрено за распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности, сообщил спикер Госдумы.

Он считает, что "по ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чьё нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью".

По мнению Володина, "вопрос контроля за миграцией - крайне важный". "Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах. Совершенствование миграционного законодательства имеет для нас приоритетное значение", - также написал председатель Госдумы.

Он добавил, что предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в этой сфере, Дума будет рассматривать в кратчайшие сроки.