После схода вагонов в Волгоградской области задерживаются 11 поездов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - После железнодорожной аварии, которая случилась в Волгоградской области 29 июля, на утро 30 июля задерживались 11 пассажирских поездов, сообщил телеграм-канал ОАО "РЖД".

"В настоящее время на перегоне Гремячая - Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

С задержками следуют пассажирские поезда № 455 Челябинск - Новороссийск, № 353 Пермь - Имеретинский Курорт, № 3 Саратов - Имеретинский Курорт, № 59 Новокузнецк - Кисловодск, № 127 Красноярск - Адлер, № 235 Тында - Анапа, № 345 Нижневартовск - Адлер, № 354 Имеретинский Курорт - Пермь, № 509 Казань - Новороссийск, № 510 Новороссийск - Казань, № 250 Адлер - Новокузнецк.

Пассажиры поезда № 491 Казань - Адлер продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда № 491, 422 человека - в резервном составе № 901. В РЖД сообщили, что остальные решили добираться до Адлера самостоятельно. Всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира.

На утро 30 апреля в больнице оставались 22 пострадавших, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ", - сказал он журналистам. - Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, детей среди них нет".

Авария произошла 29 июля в середине дня на перегоне Гремячая - Котельниково. Пассажирский поезд столкнулся с выехавшим на пути "КАМАЗом", и с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Были повреждены пути. Движение поездов на этом участке остановили в обе стороны.