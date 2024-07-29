На участке Беломорканала после размыва дамбы запретили движение судов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Администрация Беломорканала запретила движение судов на участке Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Карелии, где ранее произошел размыв временной дамбы между 10-м и 11-м шлюзами.

"С 29 июля на основании статьи 77 Кодекса внутреннего водного транспорта ввиду падения уровня воды в бьефе шлюза №10 - шлюза №11 введен запрет на движение всех судов на участке 1246-1255 км", - собщает сайт ФБУ "Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей".

По информации администрации "Беломорканала" о дислокации флота на 29 июля, на подведомственных ФБУ судоходных трассах находится 38 грузовых и пассажирских судов, включая круизные теплоходы "Александр Пушкин" (местоположение - Сосновец), "Две столицы" (Кижи), "Княжна Анастасия" (Кижи), "Русь Великая" (канал, шлюз №5), "И.А. Крылов" (Онежское озеро, ходом на Петрозаводск) и "Огни большого города" (Петрозаводск).

Как сообщали ранее в "Ространсмодернизации", ссылаясь на Росморречфлот, движение судов должны были ограничить на время ремонта на дамбе.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что из-за введенных ограничений один круизный теплоход уже развернули обратно в Онежское озеро и может быть пересмотрен маршрут еще одного судна. Дальнейшие корректировки расписания у круизных компаний будут зависеть от сроков окончания ремонтных работ.

"Участок проходят суда, которые выполняют круизы с заходом на Соловки и в Архангельск. Сейчас движение судов в этом районе приостановлено. Теплоходы, которые должны следовать этим маршрутом, ждут дальнейших распоряжений. Теплоход "Русь Великая" круизной компании "Русич", вышедший из Петербурга 26 июля, из-за аварии на шлюзе Беломорканала развернули обратно в Онежское озеро", - уточнили в АТОР.

Теплоход "Александр Пушкин" круизной компании "ВодоходЪ", который 25 июля отправился в круиз на Соловки из Петербурга, успел пройти этот участок до момента прорыва дамбы и сейчас находится в районе Сосновца и Беломорска.

Теплоход "И.А. Крылов" круизной компании "Мостурфлот", который 26 июля отправился в круговой круиз из Москвы с посещением Соловков и должен был оказаться в Сосновцах 31 июля, сейчас находится в Петрозаводске. Вопрос о его дальнейшем маршруте сейчас решается компанией.

"Скорее всего, если в первой декаде августа работы будут закончены, серьезных изменений в графике движения судов не будет. Если же работы затянутся - можно ждать изменения маршрутов и аннуляций, так как многие туристы покупали такие круизы именно из-за Соловков, другие направления им не так интересны", - подчеркивают в АТОР.

Почти все рейсы на Соловки в этом году заполнены на 100%. Всего в 2024 году на Соловецкий архипелаг пять круизных операторов запланировали 31 судозаход.

Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной дамбы между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, после чего власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Погиб один человек, есть пострадавшие.