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На Белгородчине с февраля 2022 года из-за атак разрушено больше 30 тысяч объектов жилья

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области с февраля 2022 года из-за атак было разрушено больше 30 тысяч домов и квартир, из них восстановить успели более 24 тысяч, сообщил в видеообращении и во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, проблему восстановления поврежденного и разрушенного жилья правительство области обсудило 29 июля. В частности, за последнюю неделю было восстановлено 736 домов и квартир, отметил губернатор. Он поблагодарил всех чиновников и строительные организации, которые этим занимаются.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Кроме того, с 23 июля ограничен доступ еще в 14 приграничных населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, Белгородского, Борисовского и Краснояружского районов, где обстановка с обстрелами наиболее тяжелая.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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