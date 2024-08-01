В Белгородской области несколько населенных пунктов остались без света

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских дронов и обстрелах региона, в результате которых была повреждена линия электропередачи.

Это произошло после обстрела села Тишанка и хутора Шаховка Волоконовского района. В результате жители сел Тишанка и Новое, хутора Шаховка, Григорьевка, Верный и Бочанка остаются без света.

"В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района беспилотниками атакованы два социальных объекта. На одном после атаки FPV-дрона произошел пожар, который был потушен силами народной дружины. Один из дружинников поранил руки при тушении", - написал Гладков.

Кроме того, дроном был атакован город Шебекино. Там была повреждена крыша одного частного дома.