Два человека ранены при обстреле села в Белгородской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке с украинской стороны по территории Шебекинского городского округа.

"Село Новая Таволжанка подверглось атаке со стороны ВСУ. Есть раненые. В результате прямого попадания боеприпаса по частному дому ранены двое – мама и её 16-летняя дочь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Он уточнил, что у девушки – закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. Бригадой скорой она доставлена в детскую областную клиническую больницу. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести.

У ее матери рваная рана ноги. Бригада "скорой" оказала ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.