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В больницах остаются 22 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - После схода вагонов пассажирского поезда под Волгоградом на лечении находятся более 20 пострадавших, в том числе восемь детей, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На лечении находятся 22 пострадавших в ДТП с поездом в Волгоградской области, в том числе восемь детей. 14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ", - сказал Мурашко во вторник.

"Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, детей среди них нет", - сообщил он.

Мурашко добавил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

29 июля в 12:35 по московскому времени в районе перегона Гремячая - Котельниково в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда № 491 Казань - Адлер с грузовиком, в результате с рельсов сошли девять вагонов и электровоз.

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в поезде находились около 800 человек, всего состав насчитывал 20 вагонов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Cход поезда с рельсов под Волгоградом

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Михаил Мурашко Волгоградская область Минздрав РФ
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