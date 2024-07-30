ВТБ вместо "именной" поправки против оферты из-за РНКБ ждет универсальной новации в законе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Именная" поправка, позволявшая ВТБ не выставлять не согласным с присоединением Российского национального коммерческого банка (РНКБ) миноритариям оферту, которая сначала неожиданно появилась ко второму чтению в одном из депутатских законопроектов, а затем столь же неожиданно из него исчезла, не перекочует в какую-либо другую законотворческую инициативу: от этой идеи отказались в пользу более системного решения.

ВТБ планирует присоединить РНКБ в мае 2025 года, а вскоре - в январе 2026 года - Почта банк, который к тому моменту консолидирует (сейчас это СП с "Почтой России"). Кроме того, в мае 2025 года предполагается слияние ВТБ с БМ-банком вместе с до этого присоединенными к нему банком ФК "Открытие" и Саровбизнесбанком.

В начале июля комитет Госдумы по собственности одобрил поправки (они появились в законопроекте "О внесении изменений в статьи 48 и 66 ФЗ "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты РФ"), разрешавшие ВТБ не выставлять оферту своим миноритариям, несогласным с присоединением РНКБ. Однако в середине июля комитет повторно рассмотрел законопроект и доработал его, исключив оттуда поправку, касающуюся ВТБ и РНКБ.

"Не будет этой поправки, она имеет ряд изъянов. Мы найдем другой способ с нашими депутатами, более универсальный, в осеннюю сессию. "Поправка имени РНКБ" имеет два изъяна. Первый - это неуниверсальный ее характер, то есть она не подходит в силу понятных причин для двух присоединений, которые мы хотим - для РНКБ и для Почта банка, то есть она не обладает свойством универсальности. И второе - естественно, прецедент с поименной поправкой, имени РНКБ или имени Почта банка, открывает ящик Пандоры и вызывает желание у других контрагентов использовать свои именные поправки, имени своих юридических лиц", - сказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференс-колла.

"Мы сейчас вышли на Центральный банк и получили предварительное согласие. Будем готовы в осеннюю сессию осуществить "маленькую бескровную революцию" в области подходов к правам миноритариев в случае присоединения дочерних обществ к материнскому, если материнское владеет 100% долей и эти присоединяемые общества являются нематериальными с точки зрения доли активов", - заявил Пьянов.

По его словам, "это будет системная, универсальная, применяемая для всего сектора, и для наших двух банков, иная поправка в федеральный закон "Об акционерных обществах".