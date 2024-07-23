Депутаты передумали разрешать ВТБ обойтись без оферты несогласным при присоединении РНКБ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Депутаты убрали из рассматриваемого законопроекта поправку, разрешающую ВТБ не выставлять оферту своим миноритариям, не согласным с присоединением Российского национального коммерческого банка (РНКБ), следует из доработанной версии документа. Комитет Думы по собственности рекомендовал законопроект № 444871-8 к принятию во втором чтении.

РНКБ, крупнейший банк Крыма, входит в группу ВТБ с марта 2023 года. Сейчас он работает как самостоятельное юрлицо на собственной банковской лицензии, однако в планах ВТБ присоединить его к себе в следующем году.

Одобренные 3 июля комитетом разрешали ВТБ не выполнять пункт 1 статьи 75 закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" в случае присоединения к нему РНКБ. Согласно этому пункту акционеры, голосовавшие против реорганизации общества, вправе требовать выкупа принадлежащих им ценных бумаг. Однако 17 июля комитет повторно рассмотрел законопроект и доработал его, исключив оттуда поправку, касающуюся ВТБ и РНКБ.

ВТБ объяснял решение присоединить РНКБ возросшей конкуренцией на полуострове, которая требует присутствие бренда ВТБ, интересом к продуктовой линейке банка и оптимизацией расходов.

"Присоединить РНКБ по схеме "Открытия" (банк "ФК Открытие" будет присоединен к БМ-банку, который впоследствии сам станет частью ВТБ - ИФ) в силу особенностей клиентской базы и уникальных продуктов не получится", - говорил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

РНКБ по итогам первого квартала 2024 года занимает 26-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".