Поиск

Депутаты передумали разрешать ВТБ обойтись без оферты несогласным при присоединении РНКБ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Депутаты убрали из рассматриваемого законопроекта поправку, разрешающую ВТБ не выставлять оферту своим миноритариям, не согласным с присоединением Российского национального коммерческого банка (РНКБ), следует из доработанной версии документа. Комитет Думы по собственности рекомендовал законопроект № 444871-8 к принятию во втором чтении.

РНКБ, крупнейший банк Крыма, входит в группу ВТБ с марта 2023 года. Сейчас он работает как самостоятельное юрлицо на собственной банковской лицензии, однако в планах ВТБ присоединить его к себе в следующем году.

Одобренные 3 июля комитетом разрешали ВТБ не выполнять пункт 1 статьи 75 закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" в случае присоединения к нему РНКБ. Согласно этому пункту акционеры, голосовавшие против реорганизации общества, вправе требовать выкупа принадлежащих им ценных бумаг. Однако 17 июля комитет повторно рассмотрел законопроект и доработал его, исключив оттуда поправку, касающуюся ВТБ и РНКБ.

ВТБ объяснял решение присоединить РНКБ возросшей конкуренцией на полуострове, которая требует присутствие бренда ВТБ, интересом к продуктовой линейке банка и оптимизацией расходов.

"Присоединить РНКБ по схеме "Открытия" (банк "ФК Открытие" будет присоединен к БМ-банку, который впоследствии сам станет частью ВТБ - ИФ) в силу особенностей клиентской базы и уникальных продуктов не получится", - говорил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

РНКБ по итогам первого квартала 2024 года занимает 26-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

ВТБ Дмитрий Пьянов Крым РНКБ ФК Открытие Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР

Госдума приняла законы о запрете пропаганды наркотиков

Госдума приняла законы о запрете пропаганды наркотиков

Госдума проголосовала за освобождение Сергея Неверова с поста вице-спикера

Кремль пообещал ответ на планы ЕС направить доходы от активов РФ на закупку оружия для Киева

Пострадавшая при взрыве газа в центре Апшеронска скончалась в больнице

Двое мариупольцев планировали поджечь мечеть в Белгороде по заданию спецслужб Украины

Дроны атаковали паромное судно в порту "Кавказ" в Краснодарском крае

Глава Якутии назначен председателем комиссии Госсовета по энергетике

В Белгородской области за сутки были ранены девять человек

Приложение Avito пропало из магазина AppStore

Приложение Avito пропало из магазина AppStore
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });