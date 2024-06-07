ВТБ в 2025 году планирует присоединить крупнейший банк Крыма

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в 2025 году намерен присоединить крупнейший банк Крыма - РНКБ, сообщил "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2024.

Ранее на этой неделе ВТБ сообщил, что планирует перевести под свой бренд офисную сеть РНКБ.

"Это системно значимый для Крыма банк с долей рынка 70-80%, а количество его клиентов равно населению Крыма в пиковый сезон. Он интегрирован со своей цифровой системой в систему школ, больниц, общественного транспорта, и у него преимущественно обслуживаются розничные клиенты. Наилучший способ интеграции без потери клиента такого банка - это юридическое присоединение. При этом юридическое присоединение к БМ-банку негативно, потому что это полноценно работающая кредитная организация. БМ-банк санируемый, операционно неактивный, поэтому рабочая версия заключается в том, чтобы присоединить РНКБ в 2025 году напрямую к ВТБ. Мы будем пытаться делать юридическое присоединение, потому что это единственный способ быстрого и безболезненного для клиентов перевода без потерь", - пояснил Пьянов.

"Решение присоединить РНКБ обусловлено несколькими аспектами. Первое: для ВТБ интересны некоторые продукты РНКБ, например цифровая система. Это будет взаимная выгода, для нашей стратегии розницы это полезно. Второе: это синергия по расходам. Это на 30% больше расходов, чем могло бы быть. И очень важный фактор - это импортозамещение. И РНКБ материально значим для Крыма, имеет критичную инфраструктуру, которую нужно импортозаместить. И ВТБ имеет критичную инфраструктуру, которую нужно импортозаместить. Присоединить РНКБ по схеме "Открытия" ("Открытие" будет присоединен к БМ-банку, который впоследствии сам станет частью ВТБ - ИФ) в силу особенностей клиентской базы и уникальных продуктов не получится", - пояснил он.

По словам Пьянова, перевод сети РНКБ под бренд ВТБ также необходим из-за растущей конкуренции на банковском рынке полуострова.

"В Крым будут входить федеральные игроки, и они уже туда входят. Есть команда от президента входить в новые регионы. Нужно брендирование ВТБ", - сказал Пьянов.

РНКБ входит в группу ВТБ с марта 2023 года, работая как самостоятельное юрлицо на собственной банковской лицензии. По итогам первого квартала 2024 года банк занимает 26-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

В феврале 2023 года РНКБ и ВТБ объединили банкоматные сети. С марта этого года ВТБ начал выдавать автокредиты жителям Крыма, с мая клиенты ВТБ могут оформить ипотеку на покупку жилья на полуострове.