США считают, что полномасштабной войны Израиля с Ливаном можно избежать

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Полномасштабный военный конфликт между Израилем и Ливаном можно предотвратить и США будут работать над этим, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы по-прежнему считаем, что у нас есть время и пространство для дипломатии, чтобы избежать полномасштабной войны. Мы будем упорно работать, чтобы этого не произошло, и мы думаем, что это возможно", - сказал Кирби в ходе брифинга.

По его словам, американские официальные лица США ведут переговоры с израильскими и ливанскими коллегами для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

При этом Кирби указал на отсутствие признаков того, что интенсификация конфликта между Израилем и "Хезболлой" негативно повлияет на продолжающиеся переговоры о израильских заложниках и прекращении огня в секторе Газа.

В субботу ракета разорвалась на футбольном поле на контролируемых Израилем Голанских высотах. Удар привел к гибели 12 детей. Израиль обвинил в обстреле ливанскую группировку "Хезболла" и пообещал предпринять ответные действия.

Как "Хезболла", так и власти Ливана, в свою очередь, отвергли причастность Бейрута к этому инциденту.