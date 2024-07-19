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Ева Меркачева предположила, что Гершковича этапируют в Мордовию

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Член Совета по правам человека Ева Меркачева считает, что приговоренный к 16 годам колонии по делу о шпионаже корреспондент The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович, скорее всего будет направлен в мордовскую колонию, где содержатся иностранцы.

"Наверняка это будет мордовская (колония), где больше всего иностранцев. Там же сидит шпион Пол Уилан",- сказал Меркачева "Интерфаксу".

По ее словам, этапируют Гершковича в колонию только после вступления приговора в законную силу, до этого он будет содержаться в СИЗО в Екатеринбурге.

"Думаю, что в дальнейшем Эвана обменяют на одного из наших граждан",- добавила Меркачева.

Свердловский областной суд приговорил Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу суд сохранил. Также суд взыскал с журналиста 6,7 тысячи рублей процессуальных издержек.

Вещественные доказательства - пять оптических дисков, материалы информационного обеспечения в трех конвертах - суд определил хранить при уголовном деле, мобильный телефон и бумажный блокнот - уничтожить, удостоверение Гершковича как корреспондента - передать журналисту, а при невостребовании - хранить при деле.

В пресс-службе Свердловского облсуда заявили, что подсудимый не признал вину, "однако совокупности представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора".

Адвокаты Гершковича не стали общаться с прессой после оглашения приговора.

Гособвинитель просил для подсудимого 18 лет колонии строгого режима. После вынесения приговора Генпрокуратура заявила:

"В суде установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. Незаконные действия совершались им с соблюдением тщательных мер конспирации".

Ева Меркачева Генпрокуратура Пол Уилан США Свердловский областной суд Мордовия Эван Гершкович
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