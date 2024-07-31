Меркачева считает вероятным обмен Гершковича после вступления приговора в силу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Обмены заключенных в России граждан иностранных государств, в том числе журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, осужденного за шпионаж, чаще всего происходят после вступления приговора суда в законную силу, сообщила "Интерфаксу" член Совета по правам человека Ева Меркачева.

"Чаще всего, то есть мы говорим про обычную практику, это когда приговор вступил в законную силу. То есть человека этапируют уже из колонии, все происходило через СИЗО "Лефортово", и потом уже обменивали", - ответила она на вопрос, нужно ли вступление приговора в законную силу для возможного обмена Гершковича.

При этом, отметила она, этот вопрос зависит от существующих договоренностей, и может быть решен на любом этапе.

Меркачева также прокомментировала информацию о возможном "большом обмене" заключенными между Россией и иностранными государствами, сообщения о котором появились в последнее время в ряде СМИ, и назвала это событие, если оно произойдет, "уникальным".

"Что касается этого возможного обмена, если вдруг окажется, что все таки это оно, можно сказать, что он уникален. Уникален не в силу того, что могут обменять сразу группу людей, такое уже бывало, а то, что в списках могут оказаться российские граждане, которые от своего гражданства не отказались", - сказала член СПЧ.

По ее словам, подобным случаем в истории России после распада СССР можно считать только выдачу осужденного за госизмену ученого Игоря Сутягина. Президент Дмитрий Медведев в 2010 году подписал указы о помиловании 20 человек, в том числе Сутягина. Он стал участником обмена на десятерых россиян, задержанных властями США как незарегистрированных агентов, работавших в интересах России.

"Сами иностранцы предложили его обменять, он согласился и таким образом оказался за границей. Но это был единичный случай", - сказала Меркачева.

"Президент говорил, что такие вопросы любят тишину, наверное, поэтому возможно нам ничего не комментируют официально представители власти. Я думаю, что это правильно", - добавила она.

Свердловский областной суд 19 июля приговорил Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Защита может обжаловать вынесенный Гершковичу приговор в течение 15 суток со дня его постановления, а сам журналист, поскольку он находится под стражей - с момента вручения копии приговора.

По истечении срока обжалования, если приговор не будет оспорен ни одной из сторон, он вступит в законную силу и осужденного можно будет этапировать к месту отбывания наказания. Кроме того, по вступлении приговора в силу осужденный получит право прошения о помиловании.

Ранее власти США неоднократно заявляли, что будут добиваться возвращения Гершковича на родину.

В последние дни в СМИ появилась информация об убытии из российских колоний некоторых осужденных, ранее упоминавшихся в контексте возможного обмена заключенных.