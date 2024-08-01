МЧС сообщило о восьми пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших на месте обрушения двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле возросло до восьми, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"По уточнённым данным, пострадали восемь человек, из них четверо детей. Разбор завала и поиски пострадавших продолжаются", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте обрушения увеличена группировка сил и средств: "В настоящее время работает общая группировка численностью более 170 человек и 45 единиц специальной техники".

Взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

На базе Главного управления МЧС РФ по Свердловской области открыта "горячая линия" по номеру: 83433461319.

Корреспондент телаканала "Россия-24" (ВГТРК) ранее сообщил, что под завалами остаются девять человек.