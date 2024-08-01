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В МЧС подтвердили данные о шести пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Пострадали шесть человек, из них трое детей. Привлечено более 150 человек и 47 единиц техники. К месту происшествия направлены кинологические расчеты", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в готовность к реагированию приведена авиация и спасатели отряда "Центроспас" МЧС РФ. На базе главного управления ведомства по Свердловской области открыта горячая линия.

Взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажке в Нижнем Тагиле с последующим обрушением двух подъездов.

Ранее корреспондент телеканала "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что на месте ЧП обнаружены шестеро пострадавших.

МЧС РФ Свердловская область Нижний Тагил
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