В Нижнем Тагиле в результате взрыва пострадали 12 человек

Половина из них - дети

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле в результате обрушения двух подъездов пятиэтажного дома пострадали 12 человек, сообщили в федеральном МЧС.

"По уточненным данным, пострадали 12 человек, из них шесть детей", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают более 450 человек и 75 единиц техники.

До этого глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщал о спасении 11-го пострадавшего. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил "Интерфаксу", что это была 48-летняя местная жительница. Один человек погиб.

Предварительной причиной обрушения подъездов дома на Сибирской улице в МЧС называют взрыв газа. По факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).