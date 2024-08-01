Источник сказал, что возвращенным на родину по обмену вменяли сотрудничество с разведкой РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В результате обмена в Россию вернулась группа граждан, которым в вину ставилось сотрудничество с разведслужбами РФ, порой вина россиян не была доказана, сообщил журналистам заслуживающий доверия источник в одном из компетентных ведомств.

По его словам, в результате обмена в Россию вернулась "большая группа граждан, которые в различных странах были приговорены к большим, в том числе и пожизненным срокам заключения".

"Им в вину ставили сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами. При этом в целом ряде случаев вина задержанных и осужденных граждан РФ так и не была доказана. Все граждане РФ во время слушаний и во время отбывания назначенных им сроков свою вину не признали", - добавил источник.

Он отметил, что все вернувшиеся в Россию, прежде всего, пройдут полное медицинское обследование.

В результате состоявшегося 1 августа обмена России выданы Вадим Красиков (Соколов), который был приговорен в Германии к пожизненному сроку по делу об убийстве в Тиргартене, совершенном в 2019 году, Владислав Клюшин, осужденный в США на 9 лет по обвинению за компьютерный взлом и мошенничество, Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже, Павел Рубцов, обвиненный в Польше в шпионаже в пользу России, Михаил Микушин, которого в Норвегии обвинили в шпионаже в пользу России, а также Роман Селезнев, получивший 27 лет заключения в США по обвинению в кибермошеничестве, и Вадим Конощенок, которому в США было предъявлено обвинение в контрабанде технологий и американских боеприпасов для ВПК России.