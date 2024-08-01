Байден приветствовал возвращение освобожденных в России американцев

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден приветствовал освобождение американских граждан в рамках обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Сегодня трое американцев и один обладатель грин-карты, которые находились под арестом в России, наконец возвращаются домой. Это Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза (признан в России иноагентом - ИФ)", - говорится в заявлении .

Позднее Байден выступил перед журналистами в Белом доме, где также присутствовали семьи вернувшихся домой.

"Несколько минут назад я вместе с их семьями смог поговорить с ними по телефону из Овального кабинета. Они покинули Россию. (...) Скоро они вернутся домой", - сказал президент США и добавил, что не видит необходимости обсуждать этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Байден также поблагодарил страны, которые помогали США на переговорах с Россией.

"Сделка, благодаря которой стало возможным их возвращение, была результатом дипломатического и дружеского подхода. Многочисленные страны помогли сделать это. По моему запросу они присоединились к сложным переговорам, и я лично вновь благодарю их", - подчеркнул американский лидер.

Он уточнил, что в результате переговоров Россия согласилась освободить 16 человек, включая пять граждан Германии и семеро россиян.

Байден добавил, что США продолжат работать над возвращением на родину остальных задержанных за рубежом американцев.

Обмен состоялся в аэропорту Анкары 1 августа.