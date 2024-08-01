В Белгороде возобновляют работу учреждения культуры, спорта и допобразования

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возобновлении работы ряда учреждений, приостановленной ранее из-за сложной оперативной обстановки.

"Вчера на заседании оперативного штаба было принято решение о том, что с 1 августа (...) возобновляем работу учреждений культуры, спорта, дополнительного образования в городе Белгороде - с соблюдением всех тех мер безопасности, которые мы с вами сформировали за последние два с половиной года, и с письменного согласия родителей", - написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также он сообщил, что с 1 августа увеличивается в два раза - до 20 тысяч и 30 тысяч рублей для многодетных семей частичная компенсация за аренду жилья тем, у кого разрушено жилье в результате украинских обстрелов или для тех, кто проживает в населенных пунктах, куда запрещен въезд.

Гладков отметил, что такую поддержку в настоящее время получают более 1,2 тыс. жителей региона.