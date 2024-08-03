Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Резервуар нефтебазы в Белгородской области загорелся после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что пострадавших нет.