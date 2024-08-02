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Кремль готов рассмотреть заявку журналиста WSJ Гершковича по поводу интервью с Путиным

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Кремль готов рассмотреть просьбу об интервью представителя любого зарубежного СМИ, в том числе сотрудника Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Любое зарубежное СМИ может, и многие из них обращаются к президенту (РФ) с просьбой об интервью. Поступит такая заявка, будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежному СМИ, он это сделает", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Гершкович в официальном прошении о помиловании, написанном перед обменом, предложил Владимиру Путину дать ему интервью.

В четверг, 1 августа, между РФ и странами Запада, в том числе США и Германией, состоялся обмен заключенными.

В рамках обмена на Запад были возвращены бывший американский морпех Пол Уилан и журналист Эван Гершкович, осужденные в РФ за шпионаж, ряд других иностранных граждан, а также переданы несколько граждан России, в том числе оппозиционер Илья Яшин (признан в РФ иноагентом), осужденный за фейки о Вооруженных силах РФ, публицист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), имеющий также подданство Великобритании и грин-карту США и осужденный в РФ за госизмену и по ряду других обвинений, и другие.

России были переданы заключенные на Западе граждане РФ, в том числе несколько сотрудников специальных служб, среди которых отбывавший пожизненное наказание в Германии за убийство Вадим Красиков.

Дмитрий Песков Эван Гершкович Владимир Путин
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