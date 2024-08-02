Песков назвал разными направлениями переговоры об обмене заключенными и о соглашении по Украине

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Процесс обмена заключенными, который состоялся накануне между Россией, США и рядом западных стран и вопрос заключения мирного соглашения по Украине - это разные направления работы, заявили в Кремле.

"Это разные направления работы и совершенно разные ситуации. Безусловно, вот эта работа, которая велась по линии ФСБ - ЦРУ, конечно, требовала очень сложных переговоров, составления очень сложных филигранных цепочек, договоренностей вовлеченности целого ряда стран. Но если говорить об Украине и о более комплексных международных проблемах, то это совсем другое дело", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что там совершенно другие принципы. "Это принципы национальных интересов нашей страны, интересы национальной безопасности, и работа там ведется в другом режиме и по другим принципам", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, можно ли считать, что состоявшийся обмен является признаком того, что Россия готова пойти на компромиссы, чтобы добиться мирного соглашения по Украине.