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Песков назвал разными направлениями переговоры об обмене заключенными и о соглашении по Украине

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Процесс обмена заключенными, который состоялся накануне между Россией, США и рядом западных стран и вопрос заключения мирного соглашения по Украине - это разные направления работы, заявили в Кремле.

"Это разные направления работы и совершенно разные ситуации. Безусловно, вот эта работа, которая велась по линии ФСБ - ЦРУ, конечно, требовала очень сложных переговоров, составления очень сложных филигранных цепочек, договоренностей вовлеченности целого ряда стран. Но если говорить об Украине и о более комплексных международных проблемах, то это совсем другое дело", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что там совершенно другие принципы. "Это принципы национальных интересов нашей страны, интересы национальной безопасности, и работа там ведется в другом режиме и по другим принципам", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, можно ли считать, что состоявшийся обмен является признаком того, что Россия готова пойти на компромиссы, чтобы добиться мирного соглашения по Украине.

Дмитрий Песков США Украина
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