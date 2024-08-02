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Песков объяснил, почему Путин во "Внуково" поздоровался с детьми Дульцевых по-испански

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Возвращенные в рамках обмена с Западом из Словении Артем и Анна Дульцевы, были разведчиками-нелегалами, а их дети узнали, что они русские, только когда их самолет вылетел из Анкары, по-русски эти дети не говорят, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. До этого они не знали, что они русские, и они имеют отношение к нашей стране", - сказал он.

Поэтому, по его словам, Владимир Путин, встречавший вернувшихся россиян в аэропорту "Внуково", поздоровался с ними по-испански.

"Дети нелегалов спрашивали вчера у родителей, кто это такой их встречает. Они даже не знали, кто такой Путин. Вот так работают нелегалы и идут на такие жертвы ради своей работы и преданности своему делу", - сказал пресс-секретарь президента.

"Когда эти нелегалы сидели в тюрьме, они были лишены возможности постоянно видеть своих детей. С определенной периодичностью, но не так часто, как хотелось бы, детей показывали, но постоянно - у них не было такой возможности, - рассказал Песков. - Была реальная угроза лишения родительских прав, если бы они там остались".

Артем и Анна Дульцевы были осуждены в Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже.

Владимир Путин Дмитрий Песков Внуково Словения Артем Дульцев Анна Дульцева
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