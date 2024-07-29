Не зарегистрированным в РКН владельцам телеграм-каналов с аудиторией более 10 тысяч запретят рекламу

Будет введен запрет на репост другими каналами сообщений такого телеграм-канала

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике в понедельник поддержал поправки, регулирующие работу телеграм-каналов, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Согласно поправкам, владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч будут обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством, сообщил Хинштейн на заседании комитета.

Согласно поправкам, каналы "10 тыс.+", которые соблюдают законодательство, включаются РКН в перечень и маркируются мессенджером в порядке, установленном правительством.

Для не зарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца, пояснил глава комитета.

Поправки внесены ко второму чтению проекта закона № 647048-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".