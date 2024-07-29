Поиск

Не зарегистрированным в РКН владельцам телеграм-каналов с аудиторией более 10 тысяч запретят рекламу

Будет введен запрет на репост другими каналами сообщений такого телеграм-канала

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике в понедельник поддержал поправки, регулирующие работу телеграм-каналов, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Согласно поправкам, владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч будут обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством, сообщил Хинштейн на заседании комитета.

Согласно поправкам, каналы "10 тыс.+", которые соблюдают законодательство, включаются РКН в перечень и маркируются мессенджером в порядке, установленном правительством.

Для не зарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца, пояснил глава комитета.

Поправки внесены ко второму чтению проекта закона № 647048-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Александр Хинштейн Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом находятся в больнице

Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Власти Карелии заявили, что удалось не допустить затоплений ниже размыва дамбы

Власти Карелии заявили, что удалось не допустить затоплений ниже размыва дамбы

В Волгоградской области в результате аварии повреждено около 300 метров рельсов

В Волгоградской области в результате аварии повреждено около 300 метров рельсов

Москва заявила о попытке контрабанды сильнодействующих веществ сотрудником посольства Чехии

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии для новых граждан до двух лет

Число госпитализированных после ЧП с поездом под Волгоградом выросло до 55

Число госпитализированных после ЧП с поездом под Волгоградом выросло до 55

YouTube-каналы с аудиторией больше 10 тысяч человек будут обязаны сообщать о себе в РКН

В тяжелом состоянии после столкновения находятся пассажирка поезда и водитель "КАМАЗа"

Парковку самокатов в четырех центральных районах Петербурга запретят с августа

Парковку самокатов в четырех центральных районах Петербурга запретят с августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });