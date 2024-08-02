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Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до шести

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завалов на месте частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле тело погибшего ребенка, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

Взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда. Ранее сообщалось, что из-под завалов извлечены тела пяти человек, спасены 15 человек, в том числе семь детей.

На месте происшествия работает группировка спасателей численностью 550 человек и 74 единицы техники. По поручению руководителя МЧС РФ Александра Куренкова туда прибыла оперативная группа центрального аппарата министерства под руководством замглавы ведомства Ильи Денисова.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

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МЧС РФ Нижний Тагил
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