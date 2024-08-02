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Число погибших после обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до семи

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов на месте частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле тело седьмого погибшего, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"В Нижнем Тагиле спасатели деблокировали из под завалов тело еще одно человека без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа, обрушились два подъезда. Ранее сообщалось, что из-под завалов извлечены тела шести жертв, спасены 15 человек, в том числе семеро детей.

На месте происшествия работает группировка спасателей численностью 550 человек и 74 единицы техники. На месте ЧП работает оперативная группа центрального аппарата МЧС РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

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Нижний Тагил
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