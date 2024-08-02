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Cенатор Савельев не признал вину по делу о приготовлении к убийству

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев, арестованный по уголовному делу о подготовке убийства, не признает вину, заявила его адвокат Татьяна Лупандина.

"Вину наш подзащитный не признает", - сказала адвокат журналистам в пятницу.

По ее словам, защита обжалует решение суда об аресте Савельева.

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Савельев был задержан в пятницу после заседания Совфеда, который одобрил представление генерального прокурора Игоря Краснова о снятии с сенатора неприкосновенности и его привлечении к уголовной ответственности.

Савельеву, по информации Следственного комитета России, вменяется организация приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33 - ч. 1 ст. 30 - п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно материалам суда, ему предъявлено обвинение.

Как заявили в СКР, в августе 2023 года в Москве Савельев из-за личной неприязни поручил своему знакомому организовать убийство бизнесмена.

О планах сенатора стало известно правоохранительным органам, которые организовали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению заказчика и организаторов преступления, а также инсценировку убийства, сообщили в СК.

После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев передал соучастнику вознаграждение, пояснили в СК.

По данным СМИ, следствие считает, что Савельев за $100 тыс. "заказал" своего бизнес-партнера Сергея Ионова, находившегося в местах лишения свободы. Исполнителем преступления, согласно информации СМИ, должен был выступить сотрудник ФСИН, который, однако, обратился в правоохранительные органы.

Савельев представляет Тульскую область в Совфеде с 2016 года. До этого с 1999 года был депутатом Государственной Думы от партий "Союз правых сил", "Родина" и "Единая Россия".

Дмитрий Савельев
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