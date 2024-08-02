"Единая Россия" приостановила членство сенатора Савельева в партии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Тульское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии сенатора РФ Дмитрия Савельева, сообщает пресс-служба регионального отделения "ЕР" в пятницу.

"В соответствии с требованием Устава Партии "Единая Россия" в связи с возбуждением уголовного дела в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева 2 августа 2024 года приостановлено его членство в партии", - говорится в сообщении.

Также приостановлено членство Дмитрия Савельева в Президиуме регионального политсовета и в региональном политсовете партии.

В пятницу Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Савельева до 2 октября.

Савельев был задержан в пятницу после заседания Совфеда, который одобрил представление генерального прокурора Игоря Краснова о снятии с сенатора неприкосновенности и его привлечении к уголовной ответственности.

Савельеву, по информации Следственного комитета России, вменяется организация приготовления к убийству. Согласно материалам суда, ему предъявлено обвинение.

Как заявили в СКР, в августе 2023 года в Москве Савельев из-за личной неприязни поручил своему знакомому организовать убийство бизнесмена.

О планах сенатора стало известно правоохранительным органам, которые организовали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению заказчика и организаторов преступления, а также инсценировку убийства, сообщили в СК.

После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев передал соучастнику вознаграждение, пояснили в СК.

По данным СМИ, следствие считает, что Савельев за $100 тыс. "заказал" своего бизнес-партнера Сергея Ионова, находившегося в местах лишения свободы. Исполнителем преступления, согласно информации СМИ, должен был выступить сотрудник ФСИН, который, однако, обратился в правоохранительные органы.

Савельев представляет Тульскую область в Совфеде с 2016 года. До этого с 1999 года был депутатом Государственной Думы от партий "Союз правых сил", "Родина" и "Единая Россия".