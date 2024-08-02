Сенатору Савельеву предъявлено обвинение

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Члену Совета Федерации от Тульской области Дмитрию Савельеву, задержанному по уголовному делу о подготовке убийства, предъявлено обвинение, следует из материалов суда.

Как передал корреспондент "Интерфакса", соответствующие документы были оглашены на заседании Басманного суда Москвы, который в пятницу рассматривает вопрос об аресте Савельева.

"Рассматривается ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Савельева", - огласил материалы судья Тимур Вахрамеев.

Заседание по ходатайству следователя проходит в закрытом режиме.

Савельев был задержан в пятницу после заседания Совета Федерации, который одобрил представление генерального прокурора Игоря Краснова о снятии с сенатора неприкосновенности и его привлечении к уголовной ответственности.

Савельеву, по информации Следственного комитета России, вменяется организация приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33 - ч. 1 ст. 30 - п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как заявили в СКР, в августе 2023 года в Москве Савельев из-за личной неприязни поручил своему знакомому организовать убийство бизнесмена.

О планах сенатора стало известно правоохранительным органам, которые организовали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению заказчика и организаторов преступления, а также инсценировку убийства, сообщили в СК.

После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев передал соучастнику вознаграждение, пояснили в СК.

По данным СМИ, следствие считает, что Савельев за $100 тыс. "заказал" своего бизнес-партнера Сергея Ионова, находившегося в местах лишения свободы. Исполнителем преступления, согласно информации СМИ, должен был выступить сотрудник ФСИН, который, однако, обратился в правоохранительные органы.

Савельев представляет Тульскую область в Совете Федерации с 2016 года. До этого с 1999 года был депутатом Государственной Думы от партий "Союз правых сил", "Родина" и "Единая Россия".